Modda ett onlineköpt spel?

Skrivet av Saddl3r: Var du köpte spelet spelar ingen roll eftersom du har aktiverat det via Ubisoft Har tyvärr inget svar på vad som gått snett dock. Om du visar lite screenshots från modinstaller kan nog folk identifiera vad som gått snett. Var är spelet installerat och vilken mapp pekar modinstaller till? Gå till inlägget

- Spelet ligger under "Ubisoft", i en egen mapp som heter just "Far Cry 5".