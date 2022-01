Värt att investera i vattenkylning för maximalt tyst dator?

Kan tillägga att idag har jag en dator som jag byggde 2018 som är min referens. 2st fractal design fläktar i fronten och 1 där bak i chassit.

CPU | AMD Ryzen 7 1700X

Kylare | be quiet! Pure Rock

Mobo | MSI B450 GAMING PLUS

Minne | Corsair 16GB (2x8GB) DDR4 3000Mhz CL15 Vengeance

Grafikkort | MSI Radeon RX 580 Armor OC grafikkort 8G

Nätagg | be quiet! Pure Power 10 600W CM

HDD | Samsung 860 EVO 500GB

Chassi | Fractal Design Define C