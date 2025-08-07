Silicon Valley-veteranen Daniel Kottke var nyligen på Vintage Computer Festival och visade upp en Apple 1-replik som kan chatta med Chat GPT, skriver Tom's Hardware. Daniel Kottke är mest känd som Steve Jobs kompis – de åkte på ”spirituell upptäcktsresa” till Indien ihop – och en av Apples första anställda.

För att komma ut på internet på datorn, som inte hade något nätverksgränssnitt alls när den släpptes, var Daniel Kottke tvungen att koppla in en Wifi-modul. I en intervju publicerad av Chris Skitch säger Daniel Kottke att han först lyckades använda den 2019 för att ansluta till ifttt.com och skicka textmeddelanden, men fick idén till en Chat GPT-klient förra året.

Det finns bara ett fåtal fungerande exemplar av Apple 1 kvar i världen, och de är värda en förmögenhet. Men eftersom intresset för datorn är så pass stort har flera satsningar på repliker dykt upp under åren. Först ut var Briel Computers ”Replica 1” och idag finns flera projekt. Ett fan i Tyskland har till och med tagit fram kopior av manualer och annat, och säljer kompletta paket i en onlinebutik. Det här handlar alltså inte om emulatorer utan om exakta kopior.