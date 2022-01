Skrivet av ricke33: Hej, Jag har flyttat in i en lägenhet som har ett gammalt inbyggt högtalarsystem i flera olika rum. Jag kan ingenting om sådant här och undrar nu har jag kan få använding av det. Här är tre bilder, ett på högtalarna (Knutsson), ett på kontrollen som finns i varje rum och ett på sladdarna där jag antar att systemet styrts ifrån? https://imgur.com/a/MN0VSDv Tacksam för all hjälp om vad som krävs för att få någon användning av det här. / Ricke Gå till inlägget

Ser ut som bilstereohögtalre som nått monterat in och kontakterna ska in i en förstärkare. kontrollen är för en äldre B&O förstärkare, de gjorde multirumlösningar för länge sedan men ska du ha igång det idag är det nog högtalarna du kan återanvända, kontrollen blir svår att använda med nått annat än just det B&O system den är gjord för.

Vill du använda högtalarna idag kan du göra på rätt många sätt beroende på budget och krav, tex har många hembioreceivrar multirumfunktion men det går även att ha det helt separat, hur många rum och högtalare finns det ?