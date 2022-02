Nybyggd dator fryser så jag måste stänga av den via power-knappen. [Windows 10]

Hej!

Jag behöver råd med hur jag kan felsöka/åtgärda ett fel som har uppstått med min dator där den helt slumpat fryser.

Bakgrund: Nybyggd dator i Oktober (av mig själv). Fungerat felfritt sedan dess (4 Mån).

Problemet: Dator fryser så jag måste starta om via powerknappen.

Det är fortfarande bild på båda mina bildskärmar men bilden är frusen, samt datorn är igång och låter som vanligt.

Går ej att använda mus eller tangentbord, men båda lyser som om att de är inkopplade.

När det fryser har det främst skett under vanligt bruk, men även en gång under spelande. Håller ej på men några speciellt krävande grejer förutom spel.

Har haft uppe aktivitetshanteraren för att hålla koll på prestandan när datorn fryser, och inget ser konstigt ut. Ett exempel: CPU 4% 34c, Ram 27% (av 32), SSD 1%, GPU 8% 37c.

Freezes-historik

Första gången jag upplevde att datorn fryser sig var förra Tisdagen, så en vecka sedan.

Det har hänt någon mer gång under tis och lör, men har svårt att hitta de i loggen.

Tisdag: 20:07, 20:34, 20:40, 20:59, 21:08 Enbart Twitch på Tv:n + Discord.

Ons/Tor: Ej använd.

Fredag: Felfritt kanske 8 timmar totalt.

Lördag: 20:08 Apex + Discord , 22:48 Chrome + Spotify.

Söndag: Memtest till 18:00, sedan fungerat bra i 4 tim.

Måndag: Felfritt hela dagen ca 12 tim.

Tisdag: Memtest 9 - 14, sedan felfritt tills jag skriver detta. Hoppas den håller i sig efter med

I Söndags fungerade datorn problemfritt på kvällen några timmar efter memtest, dock bara med en ram-sticka i. I Måndags var datorn igång i 12 timmar utan några problem (fortfarande 1 ram-sticka i). Spelade både Apex Legends + Valheim, samt slösurfade, kollade videos och var idle.

Min felsökning.

Efter att datorn frös i Tisdag.

Uppdaterade Nvidias drivrutiner + allt tillgängligt i Windows Update. Avinstallerade MSI Afterburner + Riva Statistics Server.

Jag trodde först att problemet berodde på Riva Statistics Server och MSI Afterburner (då de larmade om problem med att uppdatera och inte hittade någon fil). Men efter att jag avinstallerat de, så återkom problemet på lördagen.

Efter att datorn frös i Lördags.

Memtest på båda ramminnena, då jag fick tips om att det lät som ram-fel. De har suttit i Slot A2 och B2. Alltså slot 2 och 4 ifrån CPU:n.

Memtest kördes individuellt på varje sticka i Slot A2.

Båda testen med Memtest på ram:et blev PASS utan några errors. Varje test tog ca 4 timmar. Körde defaulttestet som startar automatiskt när man bootar till USB:t. Se bilder.

Bilder på Memtest

Visa innehåll Ram Nr 1 Ram Nr 2 Dold text

Jag har även startat om datorn, sedan kört “Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth” och sedan “sfc /scannow” i CMD. Se bifogad bild. Den hittade några korrupta filer som den återställde. Vet inte varför jag körde detta, men när jag googlade på problemet så dök det upp

Tillförlitlighetsövervakaren.

I Tillförlitlighetsövervakaren så kan jag bara se att jag stängde av datorn pga av att den frös vid de aktuella tiderna. Se bild! (ser samma ut för Lördagen)

Men det enda som framkommer är att Windows inte avslutades korrekt + att det står “Den senaste avstängningen av datorn vid TID den ‎DATUM skedde oväntat.” så det ger mig inte så mycket.

När jag kollar i Loggboken hittar jag lite mer info.

Det står dock samma på alla av de kritiska felen ni ser, samt jag ser att de går längre bak än när problemet uppstod. Jag är alltid noga med att stänga av datorn via Windows, så nedstängningen sker korrekt.

Hittar också detta felet, men de stämmer inte överens med tiden för att datorn fryser.

Övrigt.

Skall köra ett Memtest på en av ram-stickorna i andra slotten (B2) inatt för att se om det är fel på slotten.

Alla tips är välkomna och uppskattas oerhört mycket!

Specs:

Windows 10

Intel Core i7-11700K

ASUS GeForce RTX 3070 Dual 8GB V2

MSI Z590-A PRO

Samsung 970 EVO Plus 1 TB PCIe NVMe M.2

Corsair Vengeance LPX Black 32GB (2x16GB) / 3200MHz / DDR4 / CL16 / CMK32GX4M2E3200C16

Corsair RM750 750W Vit (2021)

be quiet! Silent Loop 2 240mm

Använder en skärm i 1440p och en i 1080p, båda 144hz.