Få till dynamisk cascading dropdown lista upp till 10 nivåer? (Javascript)

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional"> <html> <head> <script> var subjectObject = { // Inläsning av meny-innehållet, alla tre existerande nivåer "Front-end": { "HTML": ["Links", "Images", "Tables", "Lists"], "CSS": ["Borders", "Margins", "Backgrounds", "Float"], "JavaScript": ["Variables", "Operators", "Functions", "Conditions"] }, "Back-end": { "PHP": ["Variables", "Strings", "Arrays"], "SQL": ["SELECT", "UPDATE", "DELETE"] } } // Definiera variablerna och hämta deras innehåll från formuläret window.onload = function () { var subjectSel = document.getElementById("subject"); var topicSel = document.getElementById("topic"); var chapterSel = document.getElementById("chapter"); var menu4Sel = document.getElementById("menu4"); // << Ofullständig Nivå 4 av dropdown listan for (var x in subjectObject) { subjectSel.options[subjectSel.options.length] = new Option(x, x); } subjectSel.onchange = function () { chapterSel.length = 1; topicSel.length = 1; for (var y in subjectObject[this.value]) { topicSel.options[topicSel.options.length] = new Option(y, y); } } topicSel.onchange = function () { chapterSel.length = 1; // Här är var det rör till sig för mig, att jag skapat en loop som läser igenom Topic-menyn. var z = subjectObject[subjectSel.value][this.value]; for (var i = 0; i < z.length; i++) { chapterSel.options[chapterSel.options.length] = new Option(z[i], z[i]); } } } </script> </head> <body> <table width="600px" cellspacing="1" cellpadding="20" align="center" border="1"> <tr> <td> <form> Subjects: <select name="subject" id="subject" size="1"> <option value="" selected="selected"> - Select this first - </option> </select> <br> <br> Topics: <select name="topic" id="topic" size="1"> <option value="" selected="selected"> - Select previous first - </option> </select> <br> <br> Chapters: <select name="chapter" id="chapter" size="1" width="100"> <option value="" selected="selected"> - Select previous first - </option> </select> <br> <!-- Ofullständig Nivå 4 av dropdown nivån --> <br> Menu 4: <select name="menu4" id="menu4" size="1"> <option value="" selected="menu4"> - Select previous first - </option> </select> <br> <br> <input type="reset" value="Reset"> </form> </td> </tr> </table> </body> </html>