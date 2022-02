Fler svenskar överger traditionell TV för streaming

En stor grej jag hatar med streaming är att livesändningar inte är live såsom på gammel-tv... Kollar man sport och så hör man grannen jubla så är man redan spoilad med hur det går... Även notifikationer från Google kan komma snabbare än målet på streamen. Spelar heller ingen roll om jag använder cmore, Viaplay eller discovery. Vi är all in på streaming sedan nästan 10 år sedan men just delay är ett problem!