Docker har ej rättigheter till mapp

Har installerat Ubuntu Server och kör Webmin som web gui. Allt fungerar så långt. Har även monterat en disk från min nas som jag kommer åt via webmin. Har också testat att skapa mappar och filer samt ta bort dessa från den monterade disken. Allt verkar fungera som det ska.

Nu till mitt problem. Jag har skapat en docker container där jag även vill ha tillgång till den monterade nas disken. Via docker har jag jag då valt att montera nas disken via ubuntu och vad jag kan se när min docker container kör så kopplas den ihop rätt. Jag kan se att den finns där och jag kan se tillgänglig utrymme som finns kvar. Men när jag via min docker container försöker att skriva till disken så får jag bara meddelande att jag inte har rättigheter till det.

Har försökt ett tag att klura på det men jag kan inte få till rättigheterna. Någon som kan hjälpa mig på vägen?