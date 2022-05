Är min CPU överhettad? Black screen, fläktar 100%

Gissningsvis (baserat på temperaturerna som ser ok ut, men hur är de under belastning?) så är det eventuellt strömrelaterat.

Jag hade problem med sporadiska black-screens precis som du beskriver det, fläktarna 100% och datorn "igång", och kunde inte hitta något fel hur mycket jag än letade. Detta pågick tills jag en kväll när jag skulle lägga mig hörde ett svagt knäpp från under skrivbordet och insåg att det var smartpluggen jag använde för att starta datorn med utan att behöva vara där som körde en av-på sporadiskt av sig själv, och sedan jag tog bort den så har jag inte fått några black-screens.