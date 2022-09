beroende på domänhost, så kan du ställa in att samtliga mail som skickas oavsett stavning går till en adress.

Jag antar att det är epost-adress du menar med "adress"

Säg

facebook.reg@efternamn.se

Sweclockers.reg@efternamn.se

etc etc, alla vidarebefordras/hamnar hos "reg@efternamn.se"

utöver de du manuellt skapat,

info, förnamn etc fungerar fortf som vanligt.

Då har du valfritt antal adresser, precis hur du vill, och behöver inte lägga någon tid på att skapa dem manuellt,

Hos Loopia:

By enabling register@xxxxxx.se as the recipient for misdirected e-mail, all mail that sent to an email address on the xxxxxx.se that does not exist will be received by register@xxxxxx.se.