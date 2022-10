"Tidssynkroniseringen misslyckads"

Hej

Skulle just spela lite WoW och en av desktop apparna protesterar och säger att "systemdock/time zone is off"

Och när jag kollar Windows så stämmer det, fastän min dator är nyinstallerad Windows 10 så visar den nu 06:57 när klockan är 07:53, och när jag i "Datum och tid" i Windows väljer synka nu så får jag ovan felmeddelande.

(Tidsserver time.winmdows.com)

Datorn funkar ju i övrigt, men lite irriterande är det.