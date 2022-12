Nedsläckning av 2G och 3G samt VoLTE stöd

Skrivet av ByteBitten: Jag har hört att 2G och 3G nätet kommer att stängas ner i mitt område efter nyår, jag har försökt hitta en officiell tidplan på detta men det enda jag hittar att det skall vara klart 2025, någon som har koll på detta? Har också idag en operatör som inte stödjer tal över 4G (VoLTE) för de telefoner vi använder och de kan inte heller svara på när det stödet kommer. Något jag inte riktigt förstår är att trots att telefonerna i sig stödjer VoLTE så stöds de inte alltid av operatören, jag trodde VoLTE var en standard och därmed borde fungera för alla telefoner som har det stödet. Någon som kan förklara hur det hänger ihop? Försöker förebygga så att jag inte blir utan mobiltelefoni vid en okänd tidpunkt men får inge vettiga svar tycker jag. Bor i Göteborg, har Pixel 6a respektive Zenfone 9 och har varit i kontakt med både Vimla och Fello men får inga tydliga svar på vad som gäller. Skulle uppskatta om någon med mer koll kan hjälpa mig reda ut detta. Gå till inlägget

Fello stödjer VoLTE, likaså Vimla, däremot så officiellt sett stödjer de inte så många telefoner. För Vimla, se https://vimla.se/volte/ för Fello se https://www.fello.se/volte/

För Pixel 6a. Gå in under Inställningar -> Nätverk och Internet -> SIM-kort -> (Avancerat kanske du behöver trycka på) och sedan se om det finns något som heter VoLTE eller Samtal över 4G eller 4G samtal finns inställningen där så borde VoLTE fungera. För att testa om VoLTE fungerar kan du också göra ett samtal utan att vara ansluten till Wi-Fi och kolla bredvid signalstyrkan står det 4G eller 4G+ under samtalet har du fungerande VoLTE :). Det ligger på rätt liknande ställe på Asusen. Bara för att det officiellt inte stöds så får ändå många andra telefoner tillgång till VoLTE. Min telefonen (Xiaomi Redmi Note 5) har inte officiellt VoLTE stöd från min operatör, Tele2, men VoLTE fungerar ändå för mig. 3G håller på att stängas ner och kommer vara helt nedstängt under första halvan av 2024, men på många ställen har 3G redan stängts ner, både hos Telenor (som Vimla går i) likaså hos Telia (som Fello använder).