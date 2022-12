HDMI - DP i 5120x1440p upplösning

Hejsan!

Sitter med en Samsung Odyssey G9 Neo som jag då använder både för privat bruk och även när jag jobbar hemifrån (vilket är mer ofta än sällan), har nyligen fått en dockningsstation till jobbdatorn som jag nu har lite problem att få rätt på.

Problemet jag har är att stationen använder DP, men då skärmen bara har ett st DP, som då går till min privata dator måste jag använda HDMI - DP sladd. MEN, jag hittar banne mig ingen som fungerar. Med fungerar menar jag då att jag får ut rätt upplösning på skärmen. Skärmen har 5120x1440p, men ingen sladd jag testat hittills når upp så långt utan stannar på 3840. Har då bland annat varit inne hos Kjell och köpt sladdar efter deras rek, som jag då sen tyvärr fått lämna tillbaka.

Just nu är min work-around att köra HDMI-HDMI rakt in i laptopen istället för att gå runt dockan. men vill egentligen hålla det så cleant som möjligt och bara dra in allt i dockan, men det fungerar iaf.

Jag har testat att dockan faktiskt klarar upplösningen genom att köra min DP-DP sladd som jag använder till privata datorn i dockan och då fungerar det. Så måste vara att jag inte har någon tillräckligt bra HDMI-DP sladd.

Några tips på HDMI-DP adaptrar som klarar denna upplösning?

HDMI i monitorn.

DP i dockan.

Tack!