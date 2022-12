GTA Collectors Edition samt övriga PS1-spel

Lite spel som behöver få nya ägare.

Hämtas med fördel i Årsta, Stockholm, skickar motvilligt.

GTA Collectors Edition PS1

Innehåller gta 1, 2 och London 1969.

Väldigt fint skick och komplett m manualer och kartor, det som i sådant fall saknas är några enstaka stickers. Fler bilder kan skickas vid intresse.

Pris: 400kr

Övriga spel (samtliga PAL)

Warhammer: Dark Omen (Tror den har grekiskt ursprung baserat på etikett)

Endast fram och baksida samt skiva i plastfodral, ej manual eller förpackning

Magic the Gathering: Battlemage

Fint använt och komplett skick. Oklart ursprung, franskt kanske?

Lemmings & oh no! more Lemmings

Fint använt komplett skick. Nordiskt ursprung

Tomorrow Never Dies 007

Komplett använt skick

Lägsta pris på Ebay runt 150kr styck undantaget 007. Tänker mig 200 för alla (ej inräknat GTA såklart).

