DHT22 visar inte lägre temp än 0.2 °C

# SPDX-FileCopyrightText: 2021 ladyada for Adafruit Industries # SPDX-License-Identifier: MIT import time import board import adafruit_dht # Initial the dht device, with data pin connected to: dhtDevice = adafruit_dht.DHT22(board.D4) # you can pass DHT22 use_pulseio=False if you wouldn't like to use pulseio. # This may be necessary on a Linux single board computer like the Raspberry Pi, # but it will not work in CircuitPython. dhtDevice = adafruit_dht.DHT22(board.D4, use_pulseio=False) while True: try: # Print the values to the serial port temperature_c = dhtDevice.temperature temperature_f = temperature_c * (9 / 5) + 32 humidity = dhtDevice.humidity print( "Temp: {:.1f} C Fukt: {} % ".format( temperature_c, humidity ) ) except RuntimeError as error: # Errors happen fairly often, DHT's are hard to read, just keep going print(error.args[0]) time.sleep(2.0) continue except Exception as error: dhtDevice.exit() raise error time.sleep(10.0)