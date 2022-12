Nvidia Geforce RTX 4070 Ti kan få prislapp under Radeon RX 7900 XT

Bra att folk låter bli att köpa detta över prissatta kort. Sitter på en 3080 for 7775 från komplett för två år sen. Med kommande unreal engine 5 o krävande spel som dying Light 2 cyberpunk the witcher next gen osv så kämpar kortet med dlss och 1440p för å ge trevliga framerates till min lg 77c1. Så visst vore de trevligt med lite mer kräm men hoppar över 4000bserien helt om inte ett kort med 4080 prestanda går å hittav för 8-9 lax de kommande 2 åren