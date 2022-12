Hej!

Har just bytt nätaggregat mot ett annat gammalt begagnat då mitt förra havererat vilket jag postat om och fått hjälp med här: länk till annan forumtråd.

Tyvärr kommer jag inte förbi bootskärmen och anar inte varför. Jag har förstått att det kan vara känsligt om minnen eller annat hamnar på fel plats. Eftersom jag hade ett monsterkyltorn och chassit är lite dumt konstruerat (fattas 1mm för att kunna fiska ut nätagget) var jag tvungen att plocka ut det ena och det andra för att få nytt nätagg på plats. Har provat att möblera om bland minnena, satasladdar som kan ha hamnat i fel HD samt flyttat cpufläkt tillbaka till molex efter att först ha tryckt in den direkt på moderkortet eftersom det verkade bättre... Inget händer. Tar jag bort bägge minnena så kommer jag inte ens till bootskärm.

PÅ bootskärmen står ju som vanligt att man kan trycka "tab" eller "del" för att komma vidare men det funkar inte. Har provat att plugga in ett tangentbord med ledbelysning och det tänder inte...

Nån som har tips på vad som kan vara fel? Är det nåt fel på mitt nya nätagg? Det är starkare än mitt gamla så det borde väl kunna driva allt?

Tacksam för hjälp.

/Anders