Skrivet av ecce: Jag rensade min pappas gamla imac och tänkte sälja den. När jag installerar om macos frågar den efter apple-id, men tycker jag skriver in fel lösenord - vilket jag inte gör. Jag har verifierat kontot med exakt samma credentials på en annan maskin. Dessutom får jag upp att ett nytt inlogg gjorts på en annan mac på mina andra apple-enheter, samt en kod at använda om jag vill släppa in den. Men den koden går ju inte använda eftersom datorn jag försöker installera om tycker lösenordet är fel. Tips?

Det är tvåfaktors-ID som skapar problem. Den mest omedelbara lösningen är något av en hack:

1) Mata in login och lösenord för AppleID som vanligt.

2) Detta triggar en kod på dina andra enheter, men Macen säger att du har fel lösenord.

3) Försök nu logga in igen, men istället för att trycka OK så skriver du den sexsiffriga koden direkt efter lösenordet och trycker sedan på OK. Inga mellanslag, inga special-tecken, ingenting - bara lösenord123456 (om du nu fick koden 123456).

Det går också att ta bort en pryl från AppleID direkt från en annan enhet (appleid.mac.com och sedan Enheter så kan du ta bort den där).