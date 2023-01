Försöker väcka datorn från viloläge eller viloläge när locket är stängt

Funktionen på lockbrytaren kan du ställa in i energiprofilen så det lär gå att köra datorn med locket stängt när den väl är startad om du ställer in att brytaren inte ska stänga av eller försätta datorn i viloläge.

Om du kan starta den med locket stängt eller inte är en annan sak, på en del går det via usb typ tangentbordet eller mus och en del kan startas via nätverket och magiska paket och en del kan inte startas via annat än strömbrytarknappen.