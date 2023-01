Hittar inte 2 diskar...

Från moderkortets manual kan man läsa följande:

"* When a SATA / PCIe mode M.2 device is installed, the M.2 socket shares bandwidth

with the SATA6G_5/6 ports."

Vilket betyder att du inte kan både ha en m.2 ssd och de sata portarna samtidigt. Det är tyvärr en vanlig begränsning på många konsument komponenter. Du skulle kunna komma undan med en PCI-E adapter till m.2, (ex denna https://www.webhallen.com/se/product/277410-Delock-PCIe-3-0-till-M-2-adapter)