Den stora backloggen

Skrivet av Sewerin: Jag har startat ett excelsheet i år där jag ska försöka att logga spel som jag klarar. Det är en motivation för mig att spela spel i backloggen. Har bara de som jag ska spela installerade. I år har jag spelat storyn på Titanfall 2 och är halvvägs igenom GTA IV. Därefter blir det Tomb Raider följt av Rise of the Tomb Raider. Gå till inlägget

Det kanske kan vara en morot Svårt bara att välja ut vilka man ska pria...

Det är inte många av spelen jag verkligen har spelat igenom, men Assassins creed 1, 2, 3, Brotherhood och Revelations vill jag minnas att jag spelat igenom till fullo. Även Portal 1 och 2 och Fallout 3.

Andra spel med många h speltid är Civ VI, CS 1.6, Heroes of might and magic 2, 3 och 7.