One Drive: sync issues 501

One Drive (OD) rapporterar problem med "a file or folder name contains characters that aren't allowed" och att detta skulle vara ett 501 problem! Alltså det händer vid synkronisering och det är klienten som rapporterar detta (alltså programmet på datorn). Saken är att OD visar inte vilken/vilka namn är berörda.

Hur löser man detta? Jag har gjort ett reset på OD (i hopp att vid återstart av tjänsten skulle det åtgärdas) men det har inte hjälpt.

Finns det nånting som man kan göra? Manuellt kan jag inte gå genom så många GB och hitta filen/filerna eller mappen/mapparna som ställer till. Jag har googlat men hittat ingenting specifik just till min situation!

Ha det bra!