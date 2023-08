DIY rig projekt simracing, 3 st OLED 55" tvs

Det här med att hopp på sim racing, det är en rolig hobby och bara sätta sig och köra.

De går ruskigt fort utför xd

Började med Logitech G27 set och flyghtstick som handbroms.

Sen upgraderades det till ett fullt Fanatec set när man insåg att den här hobbin vill jag hålla på med 4 år sen.

Upgraderade till en Simucube 2 pro DD för 3 år sen.

I år så vart träsket ännu djupare

Info

Simucube 2 Pro

Simjack Pro Alibaba pedaler.

Thrustmaster växelspak.

Simlab p1 cockpit

Volvo 940 förarstol

Gt Omega andra stol ifall nån vill åka me.

3 st 55" OLED tvs.

Massa trä och filtar.

Asus Bezel delete kit 2 st.

Gas Bil stereo.

2 st biltema badrums fläktar så man slipper dö.

Ladd tryck, volt och vattentemp mätare.

Uppsättning av 3 st OLED tvs, tog en hel dag när man var själv, av och på säkert 30 gånger för justerningar mellan skärmarna.

Gjort undre instrument bräda med mitt konsol, tanken är att designen ska funka i både höger och vänster styrt.

Borrat ur och monterar mätare, radio växelspak me handbromsen.

Provmonterar allt se hur det blir, startat up spelet "Assetto Corsa" för justering av panelerna till bra former.

Byggt Innertak Me 25x30 läktbrädor och filtar från rusta.

Målar panelerna me biltema Svart inomhus färg.

Test av rig ihop plockad.

Bil Stereon är inkopplat till datorn och styr musiken, streamas via paddan och är fullt fungerande med byta låt och höja sänka musiken via stereon, funkar riktigt fint att byta eller höja och sänka musik under körning!

Mätarna består av laddtryck, volt och vattentemp, går förnuvarande på ett 12v batteri men kommer framöver kopplas in med ett nätagg från nå gammal dator, mätarna kommer att kopplas in med en arduino så dom vissar spel data från assetto.

Framtids projekt framöver är, Koppa arduino, Bygga mera på inredning, Har en Audi a4 inredning som ska monteras och fixas till så den funkar med spelet.

Motion är i planerings stadiumet, 3Dof.

Byggas flera riggar,

En lastbilskörning/ farmingsim

En för köra rockcrawling i beamng med full motion simulation "ja lägger du dig på tak så ska man väl det i verkligheten också XD" i still med denna

Vad tror ni, finns oändligt med möjligheter och på tok för lite fritid, vad har ni för projekt i tankarna