Asus släpper AIO-kylare med 420 mm-radiator och Noctua-fläktar

Skrivet av marcusOCZ: vilket inte är optimalt då ut och insug ur radiator hamnar överst i loop. Man bör helst ha botten av radiatorn överst i loop. Gå till inlägget

Jag trodde detta var OK? Det är så jag har själv.

Så länge inte PUMPEN är högst upp i loopen ska det vara OK?

Eller jag har fel..?

Så här står det i Corsair AIO installationsguide;

The best way to install a radiator is with the tubes on the bottom of the case, though you can

install it with the tubes in any position, including an inverted radiator, as long as the highest

point in the radiator is visibly higher than the CPU pump.

Sen är det en bild på exakt den typ av montering, bara att radiatorn inte är på sidan utan på framsidan men det spelar ju ingen roll i detta fall.

Men nu när jag tänker efter så skriver du ju "optimalt" och inte att det inte är OK