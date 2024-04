Behöver jag köpa ny PC skärm?

Ev fördelar med ny skärm vore väl isåfall att du får tillbaka adaptive sync-stöd, och övriga förbättringar som en nyare skärm har, som bättre responstider. Några enorma skillnader blir det väl inte, skulle jag säga, så länge som den nya fortfarande är 1440p och IPS. Det skulle väl vara om du köper en 240 Hz-skärm (eller 360 Hz) om du kör spel där det är relevant, men jag gissar på att det inte är det eftersom du överhuvudtaget frågar.

Jag är rätt känslig mot låg FPS och stutters, men märkte ärligt talat ingen skillnad när jag stängde av G-Sync (med V-sync kvar på, då) i The Last of Us på min LG C1. Hade så mycket VRR-flimmer att jag inte orkade med det, så jag låste den till 120 Hz, med typ 70-90 fps. Flimret försvann, flytet var typ detsamma.

Skrivet av Sh4d0wfi3nd: Jag tror du kan prova köra utan ny skärm först. Vsync on or off i spel för att se vad som ger bäst resultat. Märker du av issues utan att du letar efter dem så kan du ju byta skärm. Men går du och letar efter fel så kommer du hitta det oavsett.

Skärmen begagnad är knappt värd mer än 500-1000kr (sålde min för 1000kr på facebook marketplace) då den kräver HDMI för att kunna köra 144hz och de flesta GPU har DP idag. Gå till inlägget

Fel skärm?

XB270HU verkar inte ens ha HDMI. (Obs, inte HUA)

Foto