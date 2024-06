Konstig DNS-server? ns1.mynet.it

Skrivet av mc68000: Låt oss glömma den där Italienska DNS'en (om den inte återkommer) nu när du ändrat till 8.8.8.8. Det problemet får vi anse som temporärt löst, och någon förklaring kommer vi inte att få. Håll ett öga på DNS-inställningarna framöver är mitt råd. Då återstår två problem, som kan vara relaterade till varandra. Upplevd 100Mbps nedladdningshastighet och upplevd trög surfning under nedladdning. Även surfningen är ju beroende av nätverkshastigheten och dessutom sparar webläsaren sina cachefiler på SSDn. Här behöver vi se till processor, minnesmängd och SSD samt nyttjande av dessa. Tänkbart är att nedladdningen belastar systemet med en massa IO som påverkar webläsaren negativt. Lista gärna dina hårdvaruspecifikationer redan nu så att vi får en känsla av vad det är för system. Du skrev:

Var kollade du inställningarna, på datorn eller i routern? Vi behöver klara besked om vilka hastigheter och duplex-inställningar som används på dessa tre kontroll-punkter:

1. WAN - routerns inkommande från Internet skall vara 1Gpbs full duplex.

2. LAN - routerns koppling till din dator, skall vara 1Gbps full duplex.

3. Din dators port, ja, även den 1Gbps full duplex naturligtvis. De 250 Mbps som du får från internetleverantören är en logisk begränsning, så det är viktigt att alla fysiska kopplingar kör full 1000Mbps överallt.

Jag byte kabel och kommer nu upp till 30MB/s igen, tänkte köra med denna kabel under dagen så får vi se vad som händer. Yes ska hålla ögonen öppna på min DNS, lite bekymrad att jag fått in något skit. Nu kan jag surfa och hålla på även när den tankar i 30MB/s.

AMD AM4 Ryzen 5 5600 CPU Tray

TUF GAMING B550-PRO Moderkort

Kingston Fury 32GB DDR4 3200MHz

Geforce RTX 3060

Kingston A400 2.5" SATA (SA400S37/960G) - Steam spel

PNY CS900 1TB - Gott o blandat

Toshiba OCZ TR200 240GB - OS på

såhär såg det ut när det var begränsat.

Internetinställningarna kollade jag på datorn: Speed & Duplex - 2.5 GBps Full Duplex

Hittade inget om Duplex i routern konstigt nog, inga inställningar eller något.

Men verkar vara full duplex på allt eftersom jag nu kommer upp i 30MB/s? Har tankat ner 3 stora spel nu under tiden och den har hållit en stadig hastighet. Börjar bli sent nu, så återkommer imorgon beroende på om det går dåligt eller ej

