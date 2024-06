Sårbarhet upptäckt i UEFI-mjukvara på Intel-moderkort

void Function_0000537c(void) { ulonglong data_size; char* buffer; // Use a pointer instead of a fixed-size array // First call to GetVariable to determine data size EVar1 = (*gRS_2->GetVariable) ((CHAR16*)TCG2_CONFIGURATION, &gTCG2_CONFIG_FORM_SET_GUID, (UINT32*)0x0, &data_size, NULL); if (EVar1 == EFI_BUFFER_TOO_SMALL) { // Allocate memory based on retrieved data_size // Check for allocation failure (not shown here) buffer = AllocatePool(EfiBootServicesData, data_size); // Second call to GetVariable with allocated buffer EVar1 = (*gRS_2->GetVariable) ((CHAR16*)TCG2_CONFIGURATION, &gTCG2_CONFIG_FORM_SET_GUID, (UINT32*)0x0, &data_size, buffer); // Free the allocated memory after use (not shown here) FreePool(buffer); } else { // Handle unexpected return values (not shown here) } }