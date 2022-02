Dynamic REV3.0

Gjorde om lite så, Som den ser ut nu i REV3.0

Chassi: Lian Li PCO11 Dynamic XL "White"

Moderkort: Asus Strix E TRX40

CPU: Amd Threadripper 3960X PBO Level 2 on Asus Mobo

GPU: Zotac AMP RTX 3080 UnderVolt to 0.887mv @ 1900mhz

RAM: HyperX Fury 64GB DDR4 3600Mhz cl16

SSD: WD SN850 Gen4 1TB x2 Nvme

SSD: FireCuda 520 2TB Gen4 Nvme

HDD: 2X Ironwolf 4TB

PSU: be quiet! Dark Power Pro 12 1200W

KYLNING: Ekwb block, ekwb Pe 360 rad x2, Bitspower Brass Hard Tubing OD16MM Silver , Ekwb 3080 AMP Waterblock, Light Wings 120x7, EKWB PCo11 Distroplate DDC,