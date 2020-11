Supermicro NAS/Miniserver 4+1 HotSwap/IPMI/Atom D510/4GB/Mini ITX

NAS/Miniserver (Mini ITX) med plats för 4 x 3.5 hot-swap (går även med 2.5) HDD/SSD, och 1 x 2.5 hot-swap HDD/SSD. Och 1 intern monterad HDD/SSD som kan användas som systemdisk. Till 2.5 platsen följer det med en extra släde. Det sitter även en SD kort läsare på fronten.

2x Intel 82574L Gigabit LAN där en port delar plats med IPMI.

Med hjälp av IPMI kan man styra servern över nätverket och till exempel slå på/stänga av, göra inställningar eller installera ett operativsystem utan att koppla in skärm och tangentbord. Man kan även läsa av sensorer och få en varning om chassit har öppnats. IPMI sitter på en separat krets på moderkortet och fungerar även när själva servern är avstängd, bara strömmen sitter i. IPMI finns även som App till Android/iOS.

Chassit har plats för ett expansionskort (LP) och det följer med ett riser card.

Nycklar finns för att låsa frontpanelen.

4GB RAM sitter i, inga diskar följer med! Integrerat grafikkort.

Chassi: Chenbro ES34169

* Supports M/B size up to 7"x7"

* Built-in 4-port 3Gb/s SAS& SATA backplanes

* 4-in-1 card reader and riser card

* Removable motherboard tray for easy installation

* Supports keylock and Kensington security slot

* Built-in 120W open frame PSU

Mer info: http://www.chenbro.com/en-global/products/TowerServerChassis/...

Moderkort: Supermicro X7SPA-HF

* Intel® Atom D510 (Pineview-D) (DMI)

* Intel® ICH9R Chipset

* Up to 4GB single channel unbuffered, non-ECC DDR2 667MHz SO-DIMM

* 2x Intel 82574L Gigabit LAN

* 6x SATA (3.0Gbps) Ports RAID 0, 1, 5, 10 (Windows Only)

* 1 (x4) PCI-E (in x16 slot)

* 2 rear USB ports + 3 headers (5 ports) + 1 Type A connector

* Integrated Matrox G200eW Video

* Integrated IPMI 2.0

Mer info: https://www.supermicro.com/products/motherboard/ATOM/ICH9/X7S...

Originalkartong och och tillbehör medföljer.

Riktigt kul dator om man själv vill installera operativsystem och köra sitt eget cloud hemma! Jag har använt den till Nextcloud/Jellyfin/Home Assistent/filserver mm. (Via Ubuntu och docker)

Skavanter:

En lucka på en släde är lite skadad och "låser" inte riktigt, men det påverkar inte funktionen och lucka sitter på plats.

Pga en bug i nyare versioner av IPMI så ger datorn ifrån sig ett vagt ihållande pipljud när den är avstängd och sladden sitter i. Det kan avhjälpas genom att nedgradera FW, men eftersom att den i regel är på är det inget jag har tänkt på.

I övrigt i fint skick!

Kan skickas mot förskottsbetalning, köparen betalar frakten