Gaming dator setup 2080ti

PS. Vid snabb affär kan priset diskuteras!

Nu är det dags att sälja min dröm setup på grund av att jag ska plugga och om jag skulle ha kvar den skulle jag inte ha tid för plugget :).

Det som följer med i priset $

Spel-Dator, Monitor, Tangentbord, Mus, Hörlurar, MusMatta, Dyr-USB-Bluetooth.

Kvalitétsbygge med bästa Be Silent! CPU- och chassifläktar; dator går mycket tyst. CPU samt GPU har låga temperaturer även vid hög belastning. Dator Chassit är byggd för att vara tyst som ni ser i bilderna och har jätte bra luftgenomföring. När jag byggde datorn valde jag luft kylning för att det behövs minder UNDERHÅLLNING!!!

Datorn är i perfekt skick.

Gaming monitorn är bara några månader gammal har boxen med om det behövs. Monitorn är sjuk när man spelar på den känns allt så smidigt på grund av 280hz.

Musen funkar utan problem den har två sidoknappar som är jätte sköna vid spel och websurfing.

HyperX GamingHörlurar cloud 2.

Musmattan är en av dom bästa ute i marknaden.

Köpte nyligen en skit bra Bluetooth USB sticka som gör att man kan vara långt borta från datorn med kontrollen och spela.

Har även skit bra högtalare men för de kan priset diskuteras, säljs separat.

!!!MER INFO NEDAN!!!

- SPEC På datorn -

CPU: AMD Ryzen 7 3700X

CPU kylare: be quiet! Dark Rock 4 Pro

GPU: Gigabyte GeForce RTX 2080 Ti Gaming OC 11GB GDDR6 352-bit memory interface

RAM: Corsair Vengeance LPX DDR4 3200 C16 32GB - 2x16GB

SSD 1: Samsung 860 Evo 500GB

SSD 2: Sandisk PLUS 1000GB

Moderkort: Asus TUF GAMING X570-PLUS

Chassi: Fractal Design Define C

Nätaggregat: Corsair RM750X 750W v2

Fläktar: 3 st be quiet! silent wings 3 120mm

Windows 10 Home Edition ingår

Grafik kort hemsida mer info - https://www.gigabyte.com/se/Graphics-Card/GV-N208TGAMING-OC-1...

Processor hemisda - https://www.computersalg.se/i/5687467/amd-ryzen-7-3700x-3-6-g...

Processor kylare hemsida - https://www.webhallen.com/se/product/285868-be-quiet-Dark-Roc...

- SPEC på gaming monitorn -

Asus TUF Gaming VG279QM

1920x1080

280hz

1ms respons tid

Nvidia G-Sync

https://www.webhallen.com/se/product/346909-ASUS-TUF-Gaming-V...

- SPEC på Tangentbord -

HyperX Alloy FPS

Cherry MX Brown Knappar, en av de skönaste Cherry MX knappar som är ute i marknaden

Röd justerbar ljus under knapparna

https://www.inet.se/produkt/x132171/hyperx-alloy-fps-mx-brown

- SPEC på gamingmus -

SteelSeries Rival 310

Sensormodell - TrueMove3

Sensor - Optisk

DPI - 12000

Antal knappar - 6

RGB - Ja

Färg - Svart

https://www.maxgaming.se/sv/refurbished/rival-310-gamingmus-r...

- SPEC på mus mattan -

Stor mus matta som täcker hela bordet. Tangen bordet får plats på den och musen har mycket space så att man flicka på noobs. Den är 900mm x 400mm x 4mm.

https://steelseries.com/gaming-mousepads/qck-heavy-series?siz...