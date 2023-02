8086K (8700K) moderkort samt 32GB ram

Hade tänkt sälja dessa delar efter att ha gått över till AMD.

Paketet består av en 8086K, Asus Z370-E Gaming samt 32GB Corsair ram.

CPUn är deliddad av mig med en Delid die mate med Thermal Grizzly Conductonaut under IHS.en. Har kört den överklockad på 5 Ghz på alla kärnor (1.26v) och har gått väldigt svalt eftersom jag i stort sett bara spelar spel där jag låser den på 60 fps (läs: Hunter call of the wild, Snowrunner etc) CPUn är inte reliddad!

Jag har även originalkartongen till processorn men den får jag tyvärr inte plats med i paketet så den kommer bara med vid avhämtning

Moderkortet är som sagt ett ASUS Rog Strix Z370-E Gaming, med WiFI.

Alla tillbehör ska finnas kvar i lådan i sina respektive förpackningar, såsom SATA-kablar, SLI brygga, WiFI antenner, I/O plåt etc...

RAM-minnet är Corsair DDR4 8GB stickor, inte det snabbaste men det har tjänat mig väl. Originalhastigheten är 2400 Mhz på 1.2V men jag har kört det i 2800Mhz på 1.35V. Det är säkert möjligt att köra det snabbare med lite andra timings men för mig har det fungerat bra med 2800 Mhz. Orsaken till varför det är olika färger är att jag kompletterade med 2 röda stickor senare. Dock är det exakt samma timings och artikelnummer som de svarta.

Jag tänkte att bud från 2500:- kunde vara vettigt?

Avhämtning prioriteras, ska det skickas så står köparen för spårbar frakt. Jag tror det priser ligger runt 100 kr men blir det dyrare än det så står jag för den överskjutande delen.

Betalning sker med Swish INNAN jag skickar paketet.

Budgivning sker i tråden, PM kommer ignoreras