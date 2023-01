Diverse softmoddade spelkonsoler och en android e-ink platta

Tjenare! Blir tvungen att sälja alla mina älskade spelkonsoler som jag samlat på mig under några år. Alla är softmoddade eller har flashkort och alla har antingen sd kort eller ifall av Wii-U och Ps3 externa hårddiskar med.

Det som finns är:

Ps Vita OLED med Henkaku och 64GB SD2VITA Pro. Original laddare + kartong medföljer plus en väska för den. 1500kr eller bud.

Gameboy Advance med IPS V2 skärm (glasskärm också) och lila skal med den följer en Ezflash Omega (för gba spel och emulatorer) och en EZFlash Junior för gameboy och gameboy color spel, dessutom en varta quick charger med medföljande 4 st 2100mah batterier. Quick chargern laddar batterierna till 1600mah på 15 minuter och kostade 400kr när jag köpte den. Det följer med ett 8GB minneskort och 3 "riktiga" spel. 1800kr eller bud

Playstation 3 slim 160GB ( den sägs ha minst fel) med senaste rebug firmware. Gpun har jag lyckats delidda och köra ny kylpasta på cpun har jag inte vågat. Följer med en 500gb extern hdd och tyvärr bara en sixaxis handkontroll. E3 NOR Flasher följer med även om rebug redan är förinstallerat och du egentligen inte behöver nedgradera. 1000kr

Nintendo Wii-U 8GB med 32GB minneskort, homebrew, 500gb hdd och tillhörande dubbel usb 3 sladd (går inte använda hddn annars) 1200kr eller bud.

Tysk PAL Super Nintendo med 2 handkontroller, en billig rgb scart kabel och SD2SNES Rev X (klarar superfx spel) tillhörande tyska ac adaptern följer med (den blåa). Kommer rengöras ordentligt innan sälj och den mörkgråa plastbiten byts ut innan, kontrollerna får nya knappar. SD2SNES är rätt dyrt i anskaffning därav hade jag tänkt runt 1500kr.

Onyx BOOX Poke 3, en vattentät android 10 e-ink eboksläsare/platta med original skal. 1500kr

Kan bara lägga upp 5 bilder fler i pm i så fall.