Spelkoder säljes; Jedi Survivor/ Last of us Pt. 1

Hej,

Som beskrivningen lyder så säljer jag två spelkoder som jag fått från AMD efter nya inköp av processor och grafikkort.

Tänkte mig 450:- för Jedi Survivor och 300:- för Last of us.

Lite oklart hur dessa löses in på bästa sätt, men jag kan självklart vara behjälplig om så är fallet att man behöver skriva in serienummer eller dylikt från komponenternas paketering.