Dell WD19 Docking Station USB-C

Säljer en Dockingstation (WD19 K20A001) som jag använt till min bärbara. Köpt en skärm som har en tilltagen hub så är ej i behov av den längre.

Hubben är kanon till det mesta och väldigt smidig. Allt går via en USB C Kabel med stöd för Thunderbolt och den har följande in/utgångar (thunderbolt USB C till datorn exkluderad nedanför) :

2x hdmi 2.0

1x Displayport 1.2

3x USB 3.1

1x USB C

1x USB C (med displayport stöd)

1GB ethernet

Power delivery via thunderboltkabeln och det ingår en 130W adapter.