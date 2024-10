Säljes: Semi-medioker "speldator" (Ryzen 5 1600AF/1070Ti m.m.)

Visst är grisen sminkad men ingen ska behöva köpa den i säcken

Chassit:

Nåt svart Fractal Design som tar mATX som störst + 2 st Aerocool DS Dead Silence 140mm (en i toppen och en på sidan).

+ OK skick, några mindre repor.

+ Alla täckplåtar för PCIe-platserna följer med.

+ Uppgraderad till USB3-portar framtill vid startknappen på fronten.

+- Har valt att inte koppla in eSATA-sladden från fronten in på moderkortet. Den sitter dock lättillgängligt till om nu någon vill använda sig utav eSATA-porten...

+- Fläktarna fungerar bra men dom är ju allt annat än dödstysta.

- Hrrmmmhrrmm, när USB3-portarna sattes in så användes lite för långa skruvar som då gick igenom fronten. Det är bakom luckan/dörren och syns egentligen inte direkt.

- Det finns några klistermärken på chassit, sådant som ungar alltid klistrar på, inte många men dom finns och kommer med på köpet.

- Ingen DVD/CD-spelare medföljer.

- Inga fläktar i fronten sitter kvar, de kassa som kom med från FD har passerats till elektronikskroten.

- Saknar några HDD-slädar (sitter 3 st i nu) - om viktigt kan jag börja leta efter fler.....

CPU:

Ryzen 5 1600AF + CRYORIG H5 Universal

+ Har körts överklockad i 4,0 GHz med medföljande CRYORIG H5 Universal (BIOS dock återställt till default settings så CPU körs i vanlig hastighet nu).

+ Kylpasta bytt för någon vecka sedan.

RAM:

Corsair 2x8GB 16GB 15-15-15-36-51

+- Vad kan man skriva? Fungerar som förväntat men kanske är lite snålt med tot 16GB i dagsläget?

+- Inget som helst RGB eller annat som blinkar, blänker eller bländar.

PSU:

Aurum Series AU-700

+- Helt omodulärt! Ja, du läste rätt, nu kan du bli ägare av ett helt omodulärt nätaggregat! Alla sladdar kommer med!

+- Antagligen gammalt som gatan men har aldrig gett några bekymmer, den gör sitt jobb.

MOBO:

ASRock B450M-HDV R4.0 (AM4)

+ Tar nog de flesta AM4-proppar som finns på marknaden idag.

+- mATX - kanske det sämsta av 2 världar?

+- Bara 2 RAM-portar.

+- Bara 1 M2-port.

- Lider av "oj, spärren till PCIe-porten gick visst sönder..." en vanlig sjukdom inom datorernas värld. Behöver inte medicineras, ges annan behandlig eller terapi - som vanligt gör det ingen skillnad då GPU skruvas fast i chassit och hålls fast stabilt på det sättet.

GPU:

Palit GeForce GTX 1070 Ti 8GB DUAL

+ Vad kan man skriva? Snurrar på exakt som det ska och aldrig överklockad.

+ Kylpasta bytt för någon vecka sedan.

+- Inget som helst RGB eller annat som bländar.

SSD:

Silicon Power Ace A55 SSD - 256GB - 2.5" - SATA-600

+-Billig grej köpt via Amazon, installerad endast för att kunna stresstesta systemet samt att det ska vara enkelt för köparen att köra igång datorn direkt. Har inget direkt värde.

- CrystalDiskInfo visar SSD:n som 100% OK men den satt tidigare i en Nuc här hemma som strulade en massa - strulet försvann från Nuc:en när denna SSD byttes ut mot en M2. Är därav lite skeptisk till hur pass bra den är SSD:n egentligen är.....