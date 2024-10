2x Ubiquiti Dream Machine Pro + Pro Max 16 + U7 Pro Max

Säljer två paket med följande komponenter (delarna kan köpa skiljt också ifall de inte går åt som paket, men primärt försöker jag sälja dem som paket):

Finns alltså två paket:

Köpta från Amazon 5 oktober 2024 (3 års garanti då det är Amazon själva som säljer:

"Warranty

You can make a complaint about incorrect, damaged or defective items within 3 years of receipt.")

Orsaken till varför jag säljer är pga jag ville ha två st Ubiquiti Dream Walls, men fick fel produkt och sen fanns inte längre produkten jag ville ha på lager så Amazon lät mig välja andra produkter istället. Trodde jag dock hade valt PoE versionen av 16 Pro Max, men tydligen trodde jag fel (därav avsaknaden av PoE).

Allt ska som sagt vara helt nytt (vill dock påpeka att Dream Machine Pro såg öppnade ut då jag fick dem från Amazon).

Pris: 10000 SEK per paket.

Helst vill jag då att köparen själv hämtar.

Kan också skicka, men då vill jag att köparen står för frakt + risk ifall paketet försvinner (är nya produkter, men oklart hur PostNord hanterar det).

Finns i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm.