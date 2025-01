Komplett-PC Advanced Gaming i160

Hej, jag säljer denna dator som jag vann på en tävling här på Sweclockers.

Jag hämtade ut datorn idag och den är fint förpackad, helt ny och oanvänd. Anledningen till att jag säljer den är för att jag vill bygga en mindre dator med andra komponenter än det som gick att konfigurera till vinstdatorn.

Pris

Värdet på datorn är ca. 18 000 kr enligt Komplett. Men jag säljer den för 15 500 kr.

Leverans

Upphämtning föredras, men kan också skicka via Postnord om köparen står för frakten och då gäller förskottsbetalning.

Jag kan personligen leverera datorn kostnadsfritt inom Uppsala.

Betalning

Endast betalning via Swish