Pulsar X2V2 + 4k dongel, Ducky Mecha Mini (2020), Noctua NH-D15 G2

Hej!

Säljer av lite grejer.

Pulsar X2V2 size 2 svart + 4k dongel, det sitter glas skates på den, bra skick. Rengjort innan nerpackning. Kvitto finns på musen men inte dongel, den är köpt begagnad på Tradera.

500kr + frakt

Ducky Mecha Mini (2020) Cherry MX-Red silent RGB, inköpt 2020 begagnat, fint skick, saknar kvitto men alla tillbehör finns förutom original USB-C kabel men skickar med en annan.

500kr + frakt

Noctua NH-D15 G2, komplett med allting, använd en väldigt kort period. Väldigt fint skick. Inköpt från Elgiganten och kvitto finns. Fler bilder på kylaren kan skickas, fick inte plats med fler än fem bilder i annonsen.

1000kr + frakt.

Allt finns i Vänersborg, hämtas på plats eller skickas emot att köparen står för frakten.