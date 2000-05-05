3 x Fractal Design chassin (Array, Define R4, Pop Silent)
Har tre helt olika chassin över som jag skulle behöva bli av med inför en kommande flytt.
Array är en föregångare till Node 304 som har recencerats här på Sweclockers i 2010, se https://www.sweclockers.com/test/11851-fractal-design-array/1 denna saknar kartong och skickas ej.
Define R4 i princip komplett och kan skickas i original kartongen, det saknas dock två täckplattor i ovankant som täcker två 140 fläkt platser då dessa har smulat. Kan skickas i sin originalkartong. https://www.sweclockers.com/test/15620-fractal-design-define-...
Pop Silent med usb-c kontakten som var extraval. Original kartong finns och kan också skickas i sin originalkartong. Se projektlogg https://www.sweclockers.com/forum/trad/1682458-fractal-design... från Yamato
Priside (från pris)
Array 500 kr
Define R4 500 kr
Pop Silent 750 kr
Bud i tråden, vinnande bud är det som inte fått ett nytt inom 24 timmar. Betalning via swish senast inom 24 vinst (24+24 timmar). Skambud ignoreras . Fraktkostnad tillkommer på bud.