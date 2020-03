Intel "Comet Lake" med upp till 10 kärnor lanseras andra kvartalet 2020

Inom en inte allt för avlägsen framtid lanserar Intel processorfamiljen Comet Lake, som blir den femte generationen att använda välbeprövade arkitekturen Skylake på 14 nanometer. Nytt blir upp till 10 kärnor, klockfrekvenser över 5,0 GHz och den nya sockeln LGA 1200.

Sedan länge är det en mer eller mindre etablerad sanning att Comet Lake släpps under årets andra kvartal. Det här stärks nu av uppgifter från Uniko's Hardware, som publicerar bilder på den första processorn ur familjen Comet Lake. Bilderna kommer från en intern presentation med embargodatum, och det handlar alltså inte om ett ingenjörsexemplar (ES).

Presentationen visar att produkterna i Comet Lake-familjen introduceras under perioden 13 april till 26 juni 2020, det vill säga under andra kvartalet. Det är ett brett spann vilket talar för att Intel antingen inte spikat ett exakt datum ännu, eller att lanseringen av olika modeller sker stegvis under perioden.

Processorn på bild är en modell i mellanklassen – Intel Core i5-10400. Denna får enligt tidigare uppgifter 6 kärnor med 12 trådar med en maximal turbofrekvens på 4,3 GHz med en kärna och 4,0 GHz med samtliga, integrerad grafikdel samt 65 W TDP. Basfrekvensen är 2,9 GHz, något som även bekräftas av processorn på bild.

Specifikationer: Intel Core 10000-familjen

Core i9-10900K(F) Core i9-10900(F) Core i7-10700K(F) Core i7-10700(F) Core i5-10600K(F) Core i5-10400(F) Kärnor 10 st. 10 st. 8 st. 8 st. 6 st. 6 st. Hyperthreading Ja Ja Ja Ja Ja Ja Trådar 20 st. 20 st. 16 st. 16 st. 12 st. 12 st. Basfrekvens 3,7 GHz 2,8 GHz 3,8 GHz 2,9 GHz 4,1 GHz 2,9 GHz Turbofrekvens

(enskilda kärnor) 5,1 GHz

5,3 GHz* 5,0 GHz

5,2 GHz* 5,0 GHz 4,7 GHz 4,5 GHz 4,3 GHz Turbofrekvens

(samtliga kärnor) 4,8 GHz

4,9 GHz* 4,5 GHz

4,6 GHz* 4,7 GHz 4,6 GHz 4,3 GHz 4,0 GHz Grafik Ja (Nej) Ja (Nej) Ja (Nej) Ja (Nej) Ja (Nej) Ja (Nej) Minnesstöd DDR4-2933 DDR4-2933 DDR4-2933 DDR4-2933 DDR4-2666 DDR4-2666 Upplåst Ja Nej Ja Nej Ja Nej Sockel LGA 1200 LGA 1200 LGA 1200 LGA 1200 LGA 1200 LGA 1200 TDP 125 W 65 W 125 W 65 W 125 W 65 W

* Thermal Velocity Boost (TVB)

Toppmodellen i processorfamiljen Comet Lake blir Intel Core i9-10900K, som får 10 kärnor och 20 trådar med en basfrekvens på 3,7 GHz. Turbofrekvensen för denna uppgår till 5,1 GHz med en kärna och 4,8 GHz med samtliga aktiverade, med möjligheten att kliva upp till 5,3 GHz respektive 4,9 GHz under rätt förutsättningar. TDP-värdet för modellen är 125 W.

De högre värden uppnås genom tekniken Thermal Velocity Boost (TVB), som först introducerades för bärbara datorer. I praktiken låter den processorn kliva högre än den vanliga turbofrekvensen när parametrar som strömbudget och temperatur ligger under vissa gränsvärden.

Den här generationen slår Intel även på stort med en myriad modeller. Många av processorerna släpps i dubbel uppsättning, där vissa får tillägget "F" på slutet av namnet. Detta innebär att de har den integrerade grafikdelen inaktiverad, vilket även innebär att de får något lägre priser än de fullfjädrade modellerna.

Den nya processorfamiljen paras ihop med sockel LGA 1200, som flankeras av upp till fyra DDR4-platser med officiellt stöd för 2 933 MHz – upp från dagens 2 666 MHz. Det hela ackompanjeras som brukligt av en ny 400-serie styrkretsar, vilka tros komma med stöd för Wifi 6 (tidigare 802.11ax).

