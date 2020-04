Death Stranding till PC försenas

Strax innan lanseringen av Hideo Kojimas minst sagt udda spel Death Stranding blev det officiellt att exklusiviteten för Playstation 4 skulle bli kortvarig, då en version för PC var under utveckling med planerat släpp tidigt under sommaren år 2020. Under förra månaden spikades lanseringsdatumet till 2 juni samtidigt som det stod klart att spelet kommer till såväl Steam som Epic Games Store.

Following the temporary closure of KOJIMA PRODUCTIONS, we have had to delay the PC launch of DEATH STRANDING to July 14, 2020, to allow more development time amidst the current work-from-home orders in place. Thank you all for your patience and continued support!#keeponkeepingon pic.twitter.com/euOmebcdQj