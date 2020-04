KFA2 släpper chockrosa Geforce RTX-kort

Medan många bara bryr sig om prestandan och funktionen hos datorkomponenter finns det numera även ett växande intresse för den estetiska aspekten av dessa. Som kontrast mot 1990-talets anonyma kretskort i grönt och brunt lägger dagens tillverkare betydligt mer tid på komponenters utseende, där såväl färgteman som belysning ska få dessa att matcha användarens övriga bygge.

Nu avtäcker KFA2 och moderbolaget Galax en serie grafikkort i den uppseendeväckande färgen rosa. Det rör sig om Geforce RTX 2080 Super EX och RTX 2070 Super Ex med suffixet "Pink Edition", vilka har en kylarkåpa samt täckplåt på baksidan som går i just rosa. Företaget löper dock inte riktigt linan ut utan behåller ett kretskort i samma färgtema som sin vita upplaga av korten.

Bortsett från färgtemat baseras korten rakt av på sina mer diskreta syskon i Super EX-serien. Detta innebär en mindre fabriksöverklockning ur kartong för båda modellerna, där RTX 2080-variantens turbofrekvens skruvas upp med 30 MHz medan RTX 2070-ditot får en höjning på 45 MHz.

Kylanordningen utgörs av en aluminiumkylfläns med fyra värmeledningsrör som distribuerar värmen över denna. Paketet kyls av dubbla 100 mm-fläktar med semi-passiv drift, vilket innebär att dessa kan stå stilla vid vila. Inte helt oväntat är även fläktarna utrustade med RGB-belysning och kan därmed ställas in att färgmatcha resten av kortet om så önskas.

