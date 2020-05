Nvidia ändrar regelverket för Geforce Now

När Nvidia sjösatte den strömmande speltjänsten Geforce Now i början av året följdes de inledande fanfarerna av problem med utgivare som valde att plocka bort sina titlar från tjänsten. Anledningen till detta var att Nvidia inte inte bett utgivarna om lov om att göra spelen tillgängliga på Geforce Now, utan lagt till stöd för titlar i användarens befintliga katalog.

Geforce Now förlorade bland annat tillgång till utbudet från stora utgivare som Activision Blizzard och Bethesda. Nu meddelar Nvidia i ett blogginlägg att företaget ändrar regelverket för tjänsten, där utgivare nu först måste godkänna titlar innan de blir tillgängliga för Geforce Now-användare. Precis som tidigare måste användaren äga aktuella speltitlar i butiker som exempelvis Steam.

Ändringen genomförs för att få stopp på utgivarnas flykt från tjänsten, men en omedelbar effekt i närtid blir att ett flertal spel försvinner. Av totalt 91 titlar som lämnar Geforce Now ingår bland annat namnkunniga titlar som Guild Wars 2, Total War: Three Kingdoms, Pillars of Eternity II: Deadfire och Yakuza 0. Totalt sett har utgivare valt att låta över 2 000 spel stanna kvar.

De spel som ska plockas bort är tillgängliga fram till den 31 maj, men utgivarna har fram till dess på sig att godkänna dessa för strömmande närvaro på Geforce Now.

Läs mer om Geforce Now: