Sony avtäcker Playstation 5-nyheter nästa vecka

Månaderna som utgjort våren år 2020 har varit fullsmetade med rykten och nyheter runt Microsofts och Sonys kommande spelkonsoler. Till skillnad från Microsoft, som avtäckte designen runt Xbox Series X redan i fjol, har Sony varit mer hemlighetsfulla runt den egna spelkonsolen.

Med undantag för handkontrollen Dualsense är konsolens utseende fortfarande okänt, men detta kan potentiellt komma att ändras nästa vecka. I ett Twitter-inlägg meddelar Sony att företaget avtäcker nyheter runt Playstation 5 i en tillställning med titeln "the future of gaming", där meddelandet sällskapas av en Dualsense-kontroll.

Join us Thursday, June 4 at 1:00pm Pacific time for a look at the future of gaming on PlayStation 5: https://t.co/Yr8fafcOVd #PS5 pic.twitter.com/F0yBbDmOtC