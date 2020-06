AMD:s Smartshift-teknik används i blott en bärbar dator i år

Fjolåret bjöd på dubbla storlanseringar från det röda laget, som under sommaren släppte Ryzen 3000-serien på processorsidan och "Navi"-familjen av grafikkort. Sedan början av 2020 finns den kompetenta processorhårdvaran också tillgänglig för bärbara datorer, men under Ryzen 4000 "Renoir"-flagg. Även dedikerad Navi-grafik finns i portabelt format.

AMD har därmed ett unikt läge på marknaden, genom möjligheten att tillhandahålla både modern processor och kraftfull grafik för bärbara. I samband med Renoir-lanseringen presenterade bolaget ett sätt för datortillverkare att kräma ur mer prestanda genom att välja en AMD-kombo, i form av den dynamiska strömbudgeten Smartshift. Nu framkommer att tekniken i verkligheten inte omfamnats av tillverkare på bred front, närmare bestämt bara i ett fall.

Smartshift bygger på att olika applikationer kräver olika mycket av processor och grafikkort, varför komponenterna kan dela på en fast strömbudget och fördela den baserat på användningsområde. I situationer där processorkraft är av störst vikt kan alltså tillgänglig effekt lånas från grafikkortet för att tillåta processorn att nå högre klockfrekvenser, och vice versa. AMD menar att implementation av tekniken medför en obefintlig kostnad i hårdvaruväg, men att tillverkare behöver validera systemet och använda särskild firmware.

It's a brand new technology and to @dell credit they jumped on it first. I explained reasons why during my interview with @pcworld @Gordonung @BradChacos No more SmartShift laptops are coming this year but the team is working hard on having more options ASAP for 2021.