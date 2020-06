Nästa generations Playstation 5-spel når också PC

Kommer även till PC/Windows:

Bugsnax av Young Horses

Deathloop av Arkane Studios

Ghostwire: Tokyo av Tango Networks

Godfall av Counterplay Games

Goodbye Volcano High av Ko_op

Hitman 3 av IO Interactive

JETT: The Far Shore av Superbrothers och Pine Scented

Kena: Bridge of Spirits av Ember Lab

Little Devil Inside av Neostream Interactive

Oddworld: Soulstorm av Oddworld Inhabitants

Pragmata av Capcom

Project Athia av Luminous Productions

Resident Evil VIII Village av Capcom

Solar Ash av Heart Machine

Stray av Bluetwelve Studio

Kommer ej till PC/Windows:

The Pathless av Giant Squid

NBA 2K21 av 2K Sports