Apple avtäcker övergången till egenskapade ARM-processorer

Likt ryktessvängen talat om länge avtäcker Apple att företaget flyttar till egenutvecklade ARM-processorer under det kommande året. Bytet sker för att Apple enligt egen utsago vill ha full kontroll över kislet som arbetar i företagets datorer, detta så att de själva har full kontroll över deras funktioner och prestanda.

Namnet på de ARM-baserade processorerna avslöjas inte idag, men familjen av integrerade kretsar (SoC) beskrivs som skalbara. Den skalbara designen följer Apples arbete med att utveckla processorer för Iphone till Ipad, där de första Retina-modellerna av den sistnämnda familjen ställde betydligt högre krav på den integrerade grafikdelen, något som Apple inte kunde få någon annanstans.

Med övergången till ARM-processorer även för datorer får Apple en gemensam arkitektur för alla företagets produkter. Det innebär att processorerna kan integrera andra specialiserade kretsar Apple använder i övriga mobila produkter, såsom säkerhetskretsen Secure Enclave och kretsen Neural Engine för beräkningar av maskininlärning och AI.

Apples presentation av operativsystemet Mac OS "Big Sur" under kvällen utfördes helt och hållet på ARM-processorer, fast i detta fall varianter på befintliga A12Z Bionic som används i Ipad Pro-familjen och framöver även i utvecklarenheterna för nya Mac-datorer. Alla Apples egna applikationer för systemet körs redan i systemäkta versioner, så kallade native-applikationer, och företaget avslöjar också att mjukvarujättar som Microsoft och Adobe redan har flaggskeppsmjukvara på plats eller på väg.

Detta innefattar produktivititetssviten Microsoft Office, där presentationsmjukvaran Powerpoint bland annat använder Apples utvecklargränssnitt Metal för rendering av grafik. Adobes mjukvaror Lightroom och Photoshop demonstrerades också med prestanda som var svårt att urskilja från deras Intel-kompilerade motsvarigheter.

Apple menar att majoriteten av utvecklarna kommer ha systemäkta versioner redo när ARM-baserade Mac-datorer når marknaden, men för den mjukvara som då inte har flyttats över erbjuds ett par alternativ. Applikationer för Mac OS "Big Sur" kompileras nu i det nya binära applikationsformatet Universal 2, vilket innehåller kod för både Apple ARM och Intel.

För den mjukvara som utvecklats specifikt för Intels processorer erbjuder Apple även emuleringslösningen Rosetta 2, där koden som ska användas väljs när applikationen installeras. Det innebär att majoriteten av koden inte behöver väljas under körning, men Rosetta 2 stöder också översättning i realtid (Just in time, JiT). Att lösningen erbjuder god prestanda demonstrerades av att Intel-versionen av spelet Shadow of the Tomb Raider körs genom emulering med god grafisk nivå och prestanda.

Den tredje komponenten i övergången är stöd för virtualisering, där tredjepartslösningen Parallell Desktop användes som demonstration. Virtualiseringsmjukvaran används under demonstrationen för att virtualisera en Linux-applikation som skapar en webbserver, som sedan öppnas i webbläsaren Safari på Mac OS "Big Sur". Vidare demonstreras hur IOS-spel kan köras i realtid medan andra applikationer används samtidigt med god prestanda.

Enligt Apple kan utvecklare anpassa gammal Intel-kod på så kort tid som några dagar. Utvecklare får tillgång till utvecklarsystem nu, och de första ARM-baserade Mac-datorerna når handeln mot slutet av år 2020. Övergången väntas ta uppåt två år, och Intel-datorer får fortsatt stöd under denna tid. Apple meddelar också att de har ytterligare Intel-baserade datorer planerade framöver.

Kan du tänka dig att testa ARM-baserad Mac framöver, eller är du inbiten x86-anhängare? Berätta i tillhörande kommentarstråd!