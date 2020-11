När AMD avtäckte de tekniska funktioner som nya grafikarkitekturen RDNA 2 bjuder på var Smart Access Memory utan tvekan en av de som sticker ut. I korthet går Smart Access Memory ut på att processorn kan nå större delar av grafikminnet per anrop än vad som tidigare varit möjligt. Tekniken stöds i dagsläget endast när AMD:s processorer i Ryzen 5000 sällskapas av de kommande grafikkorten i Radeon RX 6000-serien.

Även om AMD till synes knyter funktionen till hårdvara av senaste snitt är tekniken i sig inte ny eller bunden till företagets teknik. Smart Access Memory använder en del i PCI Express-specifikationen som specificerar hur stor del av grafikkortets grafikminne, eller snarare frame buffer, som är åtkomlig för processorn över PCI Express. Detta beror på ett arv i kompatibilitet med 32-bitars operativsystem, men PCI Express-specifikationen stöder en justerbar mängd frame buffer-utrymme.

Hard to fit in a tweet, but basically, they're working on enabling the same feature as AMD Smart Access Memory (AMD GPU+CPU=Perf uplift) on both Intel and AMD. No ETA yet. Doesn't look like it'll be ready before RX 6000 launch, but we'll keep an eye on development.