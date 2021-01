Inför avtäckandet av telefonerna i Galaxy S21-serien presenterade Samsung också bolagets senaste systemkrets Exynos 2100. Med tillverkningsteknik på 5 nanometer och åtta kärnor som toppas av prestandakärnan Cortex-X1 utlovar Samsung en återkomst till prestanda i klass med Qualcomms Snapdragon 888. Tidiga tester visar att bolaget lyckats sett till processordelen, men att grafikdelen inte riktigt matchar Qualcomms motsvarighet.

Samsungs lösning på grafikfrågan är att sällskapa en ARM-processor i Exynos-kretsarna med integrerad grafikteknik baserad på AMD:s RDNA-arkitekturer. Under presentationen av Exynos 2100 meddelade Samsung att nästa systemkrets som släpps i år får RDNA-grafik. Enligt ständige läckaren @Iceuniverse kan nyheterna släppas så snart som andra eller tredje kvartalet 2021.

We will see Samsung release Samsung × AMD GPUs in the second or third quarter of 2021, which will be used in the next Exynos 2xxx and next Exynos 1xxx processors, Samsung may change the release time of the new processors.