Tidigare under våren tog Youtube-kanalen stacksmashing sig an att använda ett gammalt hederligt Nintendo Game Boy för att bryta Bitcoin. Med en prestanda på hisnande 0,8 hashes per sekund beräknades den handhållna klenoden kunna få ihop en Bitcoin på blott några biljarder år. Nu tar sig 8-bit Show And Tell an det minst lika nödvändiga uppdraget med en Commodore 64.

Med Bitcoin Miner 64 till sin hjälp levererar processorn MOS 6510 i Commodore 64 en hash varje 3,5 sekunder, eller 0,3 h/s. Profilen bakom kanalen, Robin Harbron, påpekar dock att programmet är skrivet i C och att det genom att skrivas i maskinkod vore möjligt att öka prestandan flerfaldigt. Harbron spekulerar i alltifrån två till tio gånger bättre prestanda.

Han stannar dock inte vid den inbyggda processorn utan väljer att koppla in tillbehöret Super CPU från Creative Micro Design. Tillbehörets processor WDC 65816 är en riktig best i sammanhanget med sin klockfrekvens om 20 MHz, att jämföra mot cirka 1 MHz för MOS 6510 som sitter i en Commodore 64. Genom detta tilltag lyckas han skruva upp prestandan till cirka 10 h/s.

Likt fallet Game Boy handlar detta givetvis inte om något som är rimligt i praktiken. Specialutvecklade ASIC-kretsar (Application-Specific Integrated Ciruit) levererar prestanda i storleksordningen gigahash (Gh) per sekund, det vill säga flera miljarder hashes i sekunden. Med Game Boy och snart 40 år gamla Commodore 64 avverkade ska det bli spännande att se vilken gammal hårdvara som härnäst används för att bryta kryptovalutor.

Läs mer om modifikationer: